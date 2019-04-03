Єврокомісія ініціювала розгляд проти Польщі у зв'язку з порушенням прав ЄС

Європейська комісія ініціювала новий розгляд у відношенні Польщі за підозрою в порушенні країною - членом Європейського союзу фундаментального принципу незалежності судової системи та права ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської комісії.

Зокрема, в Єврокомісії вважають, що проведена в 2017 році в Польщі судова реформа не відповідає нормам Європейського союзу, так як створює рамки для політичного тиску на суддів і, таким чином, порушує принцип поділу влади.

"Єврокомісія ініціює розслідування про порушення права ЄС", - йдеться в повідомленні.

Судова реформа, яка була розпочата в Польщі в 2016 році, дозволяє проводити розслідування стосовно суддів через винесених ними рішень, а також накладати на суддів штрафи і приймати щодо них інші дисциплінарні заходи.

За його словами віце-президент Європейської комісії Франс Тиммерманс, дисциплінарним покаранням можуть бути піддані і ті польські судді, які роблять запити в суд Євросоюзу. Крім того, як стверджує Єврокомісія, в Польщі не гарантована і незалежність Дисциплінарної палати Верховного суду країни, яка проводить розслідування стосовно суддів.

У уряду Польщі є два місяці, щоб дати письмову відповідь Брюсселю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комісар Євросоюзу з бюджету Гюнтер Еттінгер виступив проти переходу об'єктів європейської інфраструктури під контроль Китаю. Еттінгер вважає, що влада країн ЄС, допускаючи подібні випадки, недостатньо захищають національні і європейські інтереси, і запропонував подумати над розробкою механізму європейського права вето.

Крім того, 26 березня Європейський парламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Нові правила передбачають додаткові права для медіа у зв'язку з цифровим використанням їх публікацій.