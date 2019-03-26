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Європарламент підтримав директиву про авторське право в інтернеті

Новини » Політика    26.03.2019 - 15:13
Європарламент підтримав директиву про авторське право в інтернеті
Фото: Європарламент (twitter.com/Europarl_EN)

За "Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку" проголосували 348 євродепутатів

Європарламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За "Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку" проголосували 348 євродепутатів, 278 були проти.

Нові правила передбачають додаткові права для медіа у зв'язку з цифровим використанням їх публікацій.

Найбільше суперечок викликали стаття 11, яка визначає права видавців засобів масової інформації і в якій закріплено, що інтернет-платформи повинні отримувати дозвіл або навіть платити ЗМІ за демонстрацію новин, що їх користувачам, а також стаття 13, згідно якої на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

Музикантів і художників підтримали директиву і відзначили, що нові правила забезпечать їм чесну винагороду.

Перш ніж директива стане частиною національного законодавства, її повинні ратифікувати парламенти держав-членів Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представники Євросоюзу, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в ЄС.

Крім того, в столиці Німеччини Берліні пройшов марш проти реформи Європейського союзу щодо авторського права.

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