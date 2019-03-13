У Єврокомісії заявили про збільшення ризику Brexit без угоди

Єврокомісар вважає, що Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) без сделки стал еще более очевидным после провала голосования в парламенте Британии. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси, сообщает Reuters.

По его словам, Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение, но это было безуспешно.

"То, что произошло вчера, серьезно увеличило риск Brexit без сделки - неупорядоченного и жесткого выхода. Это не то, чего мы хотим, но существует реальный риск", - сказал он.

Напомним, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Европейского союза. За соглашение проголосовали 242 депутата, против - 391.

Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Отметим, председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) может стать начало июля 2019 года.