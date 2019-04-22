ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 01:53
Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Зеленський отримав сильний мандат від українського народу

Комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських вибори 2019 в Україні. Про це він написав у Twitter.

Комісар зазначив прояв демократичної зрілості українського народу.

"Цей результат - дуже сильний мандат для більш енергійної боротьби з корупцією і звільнення держави від олігархічного захоплення", - писав Хан.

Єврокомісар підкреслив, що процес реформ і реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС повинні і далі йти повним ходом, щоб український народ міг повною мірою отримати користь.

Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією

Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією

Нагадаємо, за даними екзит-полів, у другому турі президентських виборів, які відбулися в Україні 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський набрав 73% голосів, Петро Порошенко набрав близько 27%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав після публікації результатів екзит-полів свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський выборыВолодимир ЗеленськийЕврокомиссия
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся