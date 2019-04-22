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Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить реформы и борьбу с коррупцией

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 01:53
Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить реформы и борьбу с коррупцией
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Зеленский получил сильный мандат от украинского народа

Комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах 2019 в Украине. Об этом он написал в Twitter.

Комиссар отметил проявление демократической зрелости украинского народа.

"Этот результат - очень сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического захвата", - написал Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что процесс реформ и реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС должны и далее идти полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере извлечь пользу.

Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить реформы и борьбу с коррупцией

Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить реформы и борьбу с коррупцией

Напомним, по данным экзит-полов, во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Украине 21 апреля 2019 года, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Петр Порошенко набрал около 27%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал после публикации результатов экзит-полов свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

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