Как ситуация в Израиле повлияет на Украину: ответ эксперта

Ситуация в Израиле вряд ли отразится на Украине, по крайней мере, сейчас. Поскольку украинская и ближневосточная политики США - это разные треки, и друг от друга напрямую не зависят.

Об этом в колонке для РБК-Украина объяснил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Впрочем, он подчеркнул, что если эскалация трансформируется в региональную войну, это может привести к росту цен на нефть (что будет плюсом для России).

Кроме того, такой сценарий может привести к ухудшению социально-экономической ситуации в Европе, новой волне беженцев с Ближнего Востока и увеличению желания европейцев и американцев заморозить войну в Украине путем перемирия, чтобы не распылять свои ресурсы сразу на несколько фронтов.

Однако это зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация. И на это влияют немало факторов, которые еще неизвестны.

В частности, речь идет о формате военной операции Израиля в секторе Газа, втягивании в войну ливанской "Хезболлы" и проиранских сил в Сирии, перспективах антиизраильского восстания на палестинских территориях Западного берега р. Иордан, вовлечении Ирана в войну с Израилем.

Война Израиля и палестинского ХАМАСа

Напомним, что утром 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Вместе с тем, боевики прорвались на израильскую территорию.

Террористам удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже сегодня спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что его войску удалось вернуть под контроль все районы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Также, по его словам, за последние 48 часов было мобилизовано 300 тысяч резервистов армии Израиля. Сообщается, что в ближайшие часы начнется операция с израильской стороны. ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа.

Тем временем палестинцы бьют ракетами по Тель-Авиву и Иерусалиму.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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