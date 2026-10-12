В Еврокомиссии приоткрыли новые детали переговоров с США и Украиной в Майами

Представители Евросоюза во время переговоров о мире в Украине, которые состоялись на прошлой неделе в Майами, донесли США свою позицию о непреклонной поддержке украинцев.

Как передает РБК-Украина , об этом во время брифинга заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Прежде всего речь идет о доведении нашей позиции, нашей очень четкой позиции по Украине до США. Это было сделано еще в пятницу во время этих переговоров в Майами с американскими партнерами, где мы были представлены, сидели за столом и где вновь была подтверждена наша полная и непоколебимая поддержка Украины", – сказала Пиньо.

По ее словам, главной целью переговоров было продвижение к устойчивому и долгосрочному миру в Украине.

При этом представитель ЕК не стала раскрывать более детальные подробности дискуссий между американцами, представителями ЕС, и украинцами. Стороны пытались добиться прогресса в контексте мирного урегулирования.

"Комиссия участвовала в этих переговорах, и мы рассматриваем это как позитивный шаг именно в направлении прекращения войны в Украине", - добавила она.

Переговоры Украины, США и ЕС

Напомним, в конце прошлой недели в Майами состоялись новые переговоры о завершении войны РФ против Украины. От американцев в диалоге участвовали спецпредставители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а от украинцев - руководитель ОП Кирилл Буданов, начальник СВР Рустем Умеров, заместитель главы ОП Сергей Кислица и лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

По информации СМИ, переговоры в Майами завершились досрочно из-за того, что США решили заключить с Россией дизельную сделку и приостановить часть санкций против страны-агрессора.