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У Єврокомісії відкрили нові деталі переговорів із США та Україною в Майамі

16:18 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
У Єврокомісії відкрили нові деталі переговорів із США та Україною в Майамі Фото: Паула Піньо, представник Єврокомісії (Getty Images)
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Представники Євросоюзу під час переговорів про мир в Україні, які відбулися минулого тижня в Майамі, донесли США свою позицію щодо непохитної підтримки українців.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявила представник Єврокомісії Паула Піньо.

"Передусім йдеться про доведення нашої позиції, нашої дуже чіткої позиції щодо України до США. Це було зроблено ще в п'ятницю під час цих переговорів у Майамі з американськими партнерами, де ми були представлені, сиділи за столом і де знову була підтверджена наша повна та непохитна підтримка України", - сказала Піньо.

За її словами, головною метою переговорів було просування до сталого та довгострокового світу в Україні.

При цьому представник ЄК не стала розкривати більш детальні подробиці дискусій між американцями, представниками ЄС та українцями. Сторони намагалися досягти прогресу в контексті мирного врегулювання.

"Комісія брала участь у цих переговорах, і ми розглядаємо це як позитивний крок саме у напрямку припинення війни в Україні", - додала вона.

Переговори України, США та ЄС

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Майамі відбулися нові переговори щодо завершення війни РФ проти України. Від американців у діалозі брали участь спецпредставники президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а від українців - керівник ОП Кирило Буданов, начальник СЗР Рустем Умєров, заступник голови ОП Сергій Кислиця та лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

За інформацією ЗМІ, переговори в Майамі завершилися достроково через те, що США вирішили укласти з Росією дизельну угоду та призупинити частину санкцій проти країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що українську команду в США використовували як ширму для таких домовленостей.

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