В Еврокомиссии рассказали, когда вступит в силу 18-й пакет санкций против России

Недавно принятый 18-й пакет санкций Европейского Союза против России вступит в силу до конца этой недели.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста во время брифинга .

"18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь", - сказала Подеста.

Она добавила, что сейчас Еврокомиссия полностью сосредоточена на выполнении уже принятых санкций, чтобы предотвратить попытки России обходить их.