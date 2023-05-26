Еврокомиссия снова перенесла оценку успехов Украины на пути в Евросоюз, - журналист

Европейская комиссия только в конце июня может представить устное обновление о том, как Украина выполняет поставленные условия для членства в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Устное обновление" о том, как идут дела Украины, Молдовы и Грузии на их пути ко вступлению в ЕС, скорее всего, появится в конце июня, по моим предположениям, около 21 июня. У Верховной рады Украины будет достаточно времени, чтобы принять ключевые законодательные пакеты", - написал Йозвяк.

Отметим, что промежуточный отчет о выполнении условий для членства Украины в Евросоюзе наша страна ожидала получить уже в мае.

Позже Йозвяк писал о том, что такую оценку обнародуют в начале июня, но ее представление снова перенесли на конец месяца.

Членство Украины в Евросоюзе

Украина в 2022 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В результате нашей стране выдвинули ряд условий, которые необходимо выполнить для членства в блоке.

Еще в начале марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что наша страна уже выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Официальные представители Украины ожидают, что переговоры по членству начнутся уже в этом году.

Более детально о пути нашей страны в ЕС можете узнать в материале РБК-Украина.