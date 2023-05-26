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Єврокомісія знову перенесла оцінку успіхів України на шляху до Євросоюзу, - журналіст

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П'ятниця 26 травня 2023 16:04
Єврокомісія знову перенесла оцінку успіхів України на шляху до Євросоюзу, - журналіст Фото: Єврокомісія знову перенесла оцінку успіхів України на шляху до Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія лише наприкінці червня може представити усне оновлення про те, як Україна виконує поставлені умови для членства у Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Усне оновлення" про те, як йдуть справи України, Молдови та Грузії на їхньому шляху до вступу в ЄС, швидше за все, з'явиться наприкінці червня, за моїми припущеннями, близько 21 червня. У Верховної ради України буде достатньо часу, щоб ухвалити ключові законодавчі пакети", - написав Йозвяк.

Зазначимо, що проміжний звіт щодо виконання умов для членства України в Євросоюзі наша країна очікувала отримати вже у травні.

Пізніше Йозвяк писав про те, що таку оцінку оприлюднять на початку червня, але її представлення знову перенесли на кінець місяця.

Членство України у Євросоюзі

Україна у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У результаті нашій країні висунули низку умов, які необхідно виконати для членства у блоці.

Ще на початку березня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наша країна вже виконала всі умови для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Офіційні представники України очікують, що переговори щодо членства розпочнуться вже цього року.

Більш детально про шлях нашої країни до ЄС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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