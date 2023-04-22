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Еврокомиссия завтра продолжит переговоры по импорту зерна из Украины, - СМИ

Фото: Еврокомиссия завтра продолжит переговоры по импорту зерна из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия продолжит переговоры с пятью странами по импорту зерна из Украины уже завтра, 23 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам корреспондента издания в Брюсселе Беаты Пломецкой, стороны поднимут вопрос запрета импорта украинских продуктов. Европейская комиссия предложила запретить перевозку в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и семян рапса. Соответствующие шаги заменят односторонние решения стран по блокированию импорта.

"Пять стран оценили, что предложения комиссии - недостаточны. Поэтому нынешние консультации по этому делу не принесли результатов. Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия хотят, чтобы запрет импорта также касался подсолнечного масла, муки, меда, сахара и мягких фруктов, яиц, мяса, молока и молочных продуктов. Министры сельского хозяйства пяти стран написали об этом в письме, направленном в комиссию", - рассказала корреспондент.

В частности неизвестно насколько долго запрет должен действовать, поскольку страны не подают срока, однако по их мнению, это должно действовать до стабилизации ситуации на рынке.

"Если в воскресенье не будет результатов, то очередные переговоры состоятся в понедельник. В планах объявить понимание самое позднее во вторник при случае встречи в Люксембурге министров земледелия 27 стран", - добавила корреспондент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, однако уже 18 апреля страны договорились о возобновлении транзита.

Венгрия со своей стороны запретила импорт 25 продуктов из Украины, а Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна.

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