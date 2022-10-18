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Еврокомиссия предложила механизм динамического потолка цен на природный газ

Фото: Еврокомиссия предложила механизм динамического потолка цен на газ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 октября, в ЕС внесли дополнительные предложения по борьбе с высокими ценами на энергоносители и обеспечение безопасности снабжения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии.

Сегодня Еврокомиссия предложила новое чрезвычайное положение для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения бесперебойных поставок этой зимой. Это будет осуществляться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также постоянным усилиям по снижению спроса на газ.

Среди прочего, в краткосрочной перспективе есть предложение механизма коррекции цен для установления динамического ценового предела для транзакций на газовой бирже TTF, а также временного ограничителя или полосы пропускания для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов. Также Еврокомиссия предложила и следующие шаги:

  • Еврокомиссия предложила обязательную совместную закупку газа на уровне 15% общей потребности;
  • Страны ЕС будут обязаны проинформировать Еврокомиссию перед любой закупкой газа;
  • Еврокомиссия намерена до марта 2023 г. создать новый ценовой эталон для СПГ;
  • ЕК предложила выделить 40 млрд. евро для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса;
  • Страны ЕС до марта 2023 года должны сократить ежемесячное потребление газа на 15%;
  • Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП.

"Вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Инструменты и правила, которые хорошо служили нам раньше, больше не подходят для обеспечения надежного и доступного энергоснабжения. Чтобы эффективно справиться с этим кризисом, мы имеем возможность покупать газ вместе, ориентироваться на чрезмерно высокие цены и обеспечивать солидарность между нашими государствами-членами в случае дефицита", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Напомним, что ранее мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамичный ценовой коридор" на газ из России .

Также стало известно,что цена газа в Европе достигла четырёхмесячного минимума.

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