Єврокомісія запропонувала механізм динамічної стелі цін на природний газ

У вівторок, 18 жовтня, в ЄС внесли додаткові пропозиції щодо боротьби з високими цінами на енергоносії та забезпечення безпеки постачання

Сьогодні Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ у ЄС та забезпечення безперебійних поставок цієї зими. Це буде здійснюватися за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності між державами-членами, а також постійних зусиль щодо зниження попиту на газ.

Серед іншого, у короткостроковій перспективі є пропозиція механізму корекції цін для встановлення динамічної цінової межі для транзакцій на газовій біржі TTF, а також тимчасового обмежувача або смуги пропускання для запобігання різким стрибкам цін на ринках деривативів. Також Єврокомісія запропонула і наступні кроки:

Єврокомісія запропонувала обов'язкову спільну закупівлю газу на рівні 15% загальної потреби;

Країни ЄС будуть зобов'язані поінформувати Єврокомісію перед будь-якою закупівлею газу;

Єврокомісія має намір до березня 2023 року створити новий ціновий еталон для ЗПГ;

ЄК запропонувала виділити 40 млрд євро для допомоги мешканцям та компаніям ЄС на фоні енергокризи;

Країни ЄС до березня 2023 року мають скоротити щомісячне споживання газу на 15%;

Єврокомісія запропонувала зобов'язати країни ЄС ділитися одна з одною газом у разі НП.

"Вторгнення Росії в Україну докорінно змінило ситуацію на енергетичному ринку ЄС. Інструменти та правила, які добре служили нам раніше, більше не підходять для забезпечення надійного та доступного енергопостачання. Щоб ефективно впоратися з цією кризою, ми маємо можливість купувати газ разом, орієнтуватися на надмірно високі ціни та забезпечувати солідарність між нашими державами-членами у разі дефіциту", - заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.