Єврокомісія запропонувала механізм динамічної стелі цін на природний газ

У вівторок, 18 жовтня, в ЄС внесли додаткові пропозиції щодо боротьби з високими цінами на енергоносії та забезпечення безпеки постачання
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.
Сьогодні Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ у ЄС та забезпечення безперебійних поставок цієї зими. Це буде здійснюватися за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності між державами-членами, а також постійних зусиль щодо зниження попиту на газ.
Серед іншого, у короткостроковій перспективі є пропозиція механізму корекції цін для встановлення динамічної цінової межі для транзакцій на газовій біржі TTF, а також тимчасового обмежувача або смуги пропускання для запобігання різким стрибкам цін на ринках деривативів. Також Єврокомісія запропонула і наступні кроки:
"Вторгнення Росії в Україну докорінно змінило ситуацію на енергетичному ринку ЄС. Інструменти та правила, які добре служили нам раніше, більше не підходять для забезпечення надійного та доступного енергопостачання. Щоб ефективно впоратися з цією кризою, ми маємо можливість купувати газ разом, орієнтуватися на надмірно високі ціни та забезпечувати солідарність між нашими державами-членами у разі дефіциту", - заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.
Нагадаємо, що раніше ми писали, що ЄС готовий вивчити "тимчасовий динамічний ціновий коридор" на газ з Росії.
Також стало відомо, що ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму.
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