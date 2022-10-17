Цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума
Иллюстративное фото: цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума (Getty Images)
Цена газа в Европе опустилась ниже 1 300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую биржу ICE.
По данным биржи, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 284 долларов за тысячу кубометров, или 126,625 евро за МВт/ч.
При этом общее снижение цены газа с начала дня составляет более 10,7 процента.
Напомним, ранее стало известно, что Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию.
Также мы писали, что эксперты из стран Евросоюза провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.