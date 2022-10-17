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Цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума

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Понедельник 17 октября 2022 19:11
Цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума Иллюстративное фото: цена газа в Европе достигла четырехмесячного минимума (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Цена газа в Европе опустилась ниже 1 300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

По данным биржи, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 284 долларов за тысячу кубометров, или 126,625 евро за МВт/ч.

При этом общее снижение цены газа с начала дня составляет более 10,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию.

Также мы писали, что эксперты из стран Евросоюза провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.

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