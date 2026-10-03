Еврокомиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам

"Происходящее в Олешках вызывает ужас. Гражданское население оказалось в осаде российских войск, не имея доступа к пище, лекарствам, чистой воде и базовой медицинской помощи. Это недопустимо", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что гуманитарная помощь должна добраться до людей, нуждающихся в ней, а гражданскому населению должна быть предоставлена возможность покинуть оккупированную территорию.

Отмечается, что ЕС сотрудничает с соответствующими партнерами и использует все возможности для содействия оказанию помощи, в частности людям, оказавшимся в ловушке на временно оккупированных территориях.

Гуманитарные партнеры ЕС готовы оказывать помощь. Для этого им необходим безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ на местах.

"Россия, как оккупационное государство, имеет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом: гражданское население должно быть защищено, а оказание гуманитарной помощи должно быть обеспечено. Жители Олешков нуждаются в регулярном доступе к пище, лекарствам, воде и необходимой медицинской помощи. - Международное гуманитарное право должно соблюдаться".