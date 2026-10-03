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Еврокомиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам

10:30 03.10.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Еврокомиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам (t.me/dmytro_lubinetzs)

Европейская комиссия призвала Россию немедленно обеспечить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам в Херсонской области, где люди уже долго голодают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Происходящее в Олешках вызывает ужас. Гражданское население оказалось в осаде российских войск, не имея доступа к пище, лекарствам, чистой воде и базовой медицинской помощи. Это недопустимо", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что гуманитарная помощь должна добраться до людей, нуждающихся в ней, а гражданскому населению должна быть предоставлена возможность покинуть оккупированную территорию.

Отмечается, что ЕС сотрудничает с соответствующими партнерами и использует все возможности для содействия оказанию помощи, в частности людям, оказавшимся в ловушке на временно оккупированных территориях.

Гуманитарные партнеры ЕС готовы оказывать помощь. Для этого им необходим безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ на местах.

"Россия, как оккупационное государство, имеет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом: гражданское население должно быть защищено, а оказание гуманитарной помощи должно быть обеспечено. Жители Олешков нуждаются в регулярном доступе к пище, лекарствам, воде и необходимой медицинской помощи. - Международное гуманитарное право должно соблюдаться".

Голод в Олешках

Напомним, Россия блокирует эвакуацию из Олешек, находящихся в оккупации с 2022 года.

До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.

В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Люди в оккупированных россиянами Олешках уже длительное время голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках.

Украина системно поднимает вопрос гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках.

В частности, Украинавынесла ситуацию в Олешках на заседание Постоянного совета ОБСЕ, состоявшееся 1 октября.

С марта украинские военные совместно с Херсонской ОВА системно доставляют в город продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

Недавно украинские военные дронами доставили в оккупированные Олешки около 4 тонн продуктов. Помощь передали сразу на 100 определенных локаций города.

Однако россияне препятствуют доставке пособия. В частности, они сбивают беспилотники, перевозящие продукты.

Кроме того, оккупанты забирают или перепродают еду, предназначенную для гражданских, в частности детей и пожилых людей.

По данным разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео с жителями оккупированных Олешков. Людей, которые уже долго голодают, будут заставлять говорить, что они "сытые и счастливые".

Российским военным создали методичку, чтобы заставлять местных в оккупированных Олешках давать ложные свидетельства о гуманитарной ситуации и дискредитации ВСУ.

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