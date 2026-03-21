Еврокомиссия призвала страны ЕС запастись газом: в чем причина

14:12 21.03.2026 Сб
Европейские государства должны немедленно начать заполнение свои хранилищ
aimg Татьяна Степанова
Еврокомиссия призвала страны ЕС запастись газом: в чем причина Фото: еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен (Getty Images)

Европейская комиссия призвала страны ЕС не медлить с наполнением своих подземных газовых хранилищ. Задержка может спровоцировать жесткую конкуренцию за ресурсы и аномальный скачок цен уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В письме, с которым ознакомилось издание, комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал европейские правительства снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80% мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных показателей блока.

Также Йоргенсен советует странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "летнего ажиотажа", который может оказать давление на рынки.

Еврокомиссар заверил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным". В то же время он призвал к "коллективному ответу" на энергетическую нестабильность, вызванную войной в Иране.

"Высокие и волатильные мировые цены, являющиеся следствием конфликта, могут существенно повлиять на процесс закачки газа в хранилища ЕС", - предостерег Йоргенсен.

Цены на газ в Европе выросли

Напомним, цены на природный газ в Европе стремительно подскочили после того, как Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

Эталонные фьючерсы выросли до 35%, что более чем вдвое превышает уровень, который был до операции США и Израиля в Иране.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов в Рас-Лаффан серьезно повреждены после иранского удара. Согласно оценкам, повреждено около 17% экспортных мощностей страны, а для восстановления необходимо от трех до пяти лет.

Еврокомиссия Евросоюз Газ
