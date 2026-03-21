Єврокомісія закликала країни ЄС запастися газом: у чому причина

Європейська комісія закликала країни ЄС не зволікати з наповненням своїх підземних газових сховищ. Затримка може спровокувати жорстку конкуренцію за ресурси та аномальний стрибок цін вже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У листі, з яким ознайомилося видання, комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен закликав європейські уряди знизити цільовий показник заповнення своїх газосховищ до 80% потужності, що на 10 процентних пунктів нижче офіційних показників блоку.

Також Йоргенсен радить країнам поступово починати заповнювати резерви, щоб уникнути "літнього ажіотажу", який може спричинити тиск на ринки.

Єврокомісар запевнив, що енергопостачання ЄС "залишається відносно захищеним". Водночас він закликав до "колективної відповіді" на енергетичну нестабільність, спричинену війною в Ірані.

"исокі та волатильні світові ціни, що є наслідком конфлікту, можуть суттєво вплинути на процес закачування газу в сховища ЄС", - застеріг Йоргенсен.