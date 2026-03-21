Єврокомісія закликала країни ЄС запастися газом: у чому причина

14:12 21.03.2026 Сб
2 хв
Європейські держави мають негайно почати заповнення свої сховищ
aimg Тетяна Степанова
Єврокомісія закликала країни ЄС запастися газом: у чому причина Фото: єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен (Getty Images)

Європейська комісія закликала країни ЄС не зволікати з наповненням своїх підземних газових сховищ. Затримка може спровокувати жорстку конкуренцію за ресурси та аномальний стрибок цін вже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому у світі ЗПГ-комплексу

У листі, з яким ознайомилося видання, комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен закликав європейські уряди знизити цільовий показник заповнення своїх газосховищ до 80% потужності, що на 10 процентних пунктів нижче офіційних показників блоку.

Також Йоргенсен радить країнам поступово починати заповнювати резерви, щоб уникнути "літнього ажіотажу", який може спричинити тиск на ринки.

Єврокомісар запевнив, що енергопостачання ЄС "залишається відносно захищеним". Водночас він закликав до "колективної відповіді" на енергетичну нестабільність, спричинену війною в Ірані.

"исокі та волатильні світові ціни, що є наслідком конфлікту, можуть суттєво вплинути на процес закачування газу в сховища ЄС", - застеріг Йоргенсен.

Ціни на газ у Європі зросли

Нагадаємо, ціни на природний газ у Європі стрімко підскочили після того, як Іран завдав ракетного удару по найбільшому у світі заводу із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у Катарі.

Еталонні ф'ючерси зросли до 35%, що більше ніж удвічі перевищує рівень, який був до операції США та Ізраїлю в Ірані.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів у Рас-Лаффан серйозно пошкоджені після іранського удару. Згідно з оцінками, пошкоджено близько 17% експортних потужностей країни, а для відновлення необхідно від трьох до п'яти років.

