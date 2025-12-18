Еврокомиссия уговаривает Бельгию согласиться на репарационный кредит для Украины, - Politico

Европейская комиссия сегодня, 18 декабря, проводит переговоры с Бельгией, чтобы заручиться ее поддержкой для предоставления репарационного кредита Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Пять дипломатов и чиновников ЕС рассказали изданию, что Еврокомиссия и Бельгия проводят переговоры вне главного зала саммита. Они пытаются согласовать чувствительные моменты по использованию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины.
Отмечается, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер хочет получить большие финансовые гарантии от ЕС в обмен на свою поддержку.
Двое дипломатов сообщили, что Де Вевер выходит из зала для лидеров, чтобы встретиться с коллегами в двустороннем формате.
Источники Politico отметили, что ЕК в последний момент пытается убедить Бельгию, что обещанные гарантии являются достаточными, чтобы развеять ее опасения.
Напомним, в Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.
Инициативу по репарационному кредиту блокирует Бельгия, а против совместных заимствований выступают Венгрия и Словакия.
На днях глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными. По ее словам, в контексте обсуждений такой инициативы происходит "значительное давление" со всех сторон.
В четверг, 18 декабря, Каллас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50.
При этом Урсула фон дер Ляйен сказала, что не покинет встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.
Издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии.