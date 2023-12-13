Глава Еврокомиссии перед саммитом ЕС призвала поддерживать Украину "сколько потребуется"

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал фон дер Ляйен в Европейском парламенте перед саммитом лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Еврокомиссия предложила, чтобы на этой неделе саммит принял решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только она выполнит четыре невыполненных условия, изложенных ранее для реализации надежд Киева на ЕС. Представитель ЕС в Брюсселе предположил, что это может произойти в марте.

Фон дер Ляйен заявила, что законы, принятые Украиной на прошлой неделе, в том числе о национальных меньшинствах, вопрос, поднятый Венгрией, выполняют три из оставшихся задач, а это означает, что не хватает только одной: нового закона о лоббировании, призванного обуздать олигархов.

Саммит ЕС и позиция Венгрии

Украина ожидает от саммита положительного сигнала о своем будущем в Европейском Союзе и бюджетной помощи, поскольку страна все больше истощается после почти двух лет войны против российского вторжения.

Хотя чиновники ЕС заявляют, что могут обойти сопротивление Венгрии предложению предоставить Украине 50 млрд евро в качестве экономической помощи до 2027 года, продвижение европейских устремлений Украины требует единогласной поддержки всех 27 государств блока.

Венгрия готова снять свое вето на предложение ЕС о масштабном финансировании Украины в обмен на миллиарды долларов, которые блок не дает Будапешту из-за отступления от демократии.

ЕС, как ожидается, сегодня выделит около 10 млрд евро финансирования после того, как правительство Венгрии законы, направленные на усиление независимости суда.

Венгрия хочет, чтобы ЕС передал всю сумму около 30 млрд евро - которая была заморожена в прошлом году из-за проблем верховенства закона и взяточничества.

Однако премьер-министр Виктор Орбан по-прежнему выступает против начала переговоров о членстве Украины в ЕС. "Я готов заключить финансовую сделку по финансовым вопросам. Но я не готов заключать финансовую сделку по стратегическим или политическим вопросам", - заявил Орбан в еженедельном подкасте Mandiner.