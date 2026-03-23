Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии из-за "слива" данных РФ

Она подчеркнула, что информация о "сливе" министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто России деталей закрытой дискуссии на уровне министров в Евросовете, "вызывает большое беспокойство".

"Доверительные отношения между государствами-членами, а также между ними и институтами являются фундаментальными для работы ЕС. И мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕК.

На вопрос о том, как именно будет решаться проблема и планируется ли усиление правил безопасности, Гиппер отметила, что сначала надо установить факты и получить разъяснения.

"В системе ЕС существуют правила относительно различных уровней классификации документов. Существуют различные уровни ограничений и различные требования. Институты время от времени работают с засекреченными документами", - пояснила пресс-секретарь ЕК.

Ограничили ли Венгрию в получении данных

Гиппер не подтвердила информацию о том, что Венгрия была ограничена в получении конфиденциальной информации ЕС.

"Мы, конечно, находимся в постоянном контакте со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с государствами-членами, и сюда, конечно, входит и Венгрия", - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь ЕК опровергла информацию о том, что президент Еврокомиссии воздерживается от встреч, на которых присутствует венгерский премьер Виктор Орбан. По ее словам, фон дер Ляйен "находится в постоянном контакте со всеми лидерами ЕС, что касается и Орбана".

Что предшествовало

Издание Washington Post сообщило, что Сийярто информировал РФ о переговорах с ЕС. При этом в статье не говорилось о том, что министра могли прослушивать.

Эти детали появились уже в венгерском провластном медиа Mandiner, которое обнародовало аудиозапись, где журналист-расследователь Сабольч Паньи общается с женщиной, которая, вероятно, работает в Министерстве иностранных дел.

В Mandiner заявили, что Паньи якобы передал номер телефона Сийярто иностранной разведке одной из стран ЕС, чтобы она могла следить за министром. Сам журналист объяснил, что разговаривал с источником, который пытался проверить информацию о Сийярто, опубликованную в Washington Post.

По словам Паньи, прослушивание могло происходить не из-за передачи номера, а из-за того, что министр общался с российским коллегой Сергеем Лавровым по незащищенной связи.