Еврокомиссия отреагировала на заявления Фицо для Путина: не представляет ЕС в Китае

Вторник 02 сентября 2025 15:02
Еврокомиссия отреагировала на заявления Фицо для Путина: не представляет ЕС в Китае Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейская комиссия отреагировала на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Китай. В Брюсселе заявили, что он не представляет Европейский Союз в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время ежедневного брифинга представителей Еврокомиссии журналисты спросили, может ли Фицо выступать от имени ЕС. Представитель ответил коротко: "Нет".

На уточнение относительно заявлений словацкого премьера, в частности его комментариев для президента РФ Владимира Путина и других, в ЕК отметили, что "не комментируют комментарии".

Встреча Путина и Фицо в Китае

Напомним, сегодня 2 сентября словацкий премьер-министр Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимир Путиным в Китае, где тот находится с четырехдневным визитом.

Во время встречи с главой Кремля Фицо заявил, что Братислава "очень жестко" реагирует на украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

Он утверждает, что "поднимет этот вопрос" на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде.

Стоит заметить, что Фицо - единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.

Еврокомиссия Китай Роберт Фицо
