Еврокомиссия отреагировала на заявления Фицо для Путина: не представляет ЕС в Китае
Европейская комиссия отреагировала на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Китай. В Брюсселе заявили, что он не представляет Европейский Союз в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время ежедневного брифинга представителей Еврокомиссии журналисты спросили, может ли Фицо выступать от имени ЕС. Представитель ответил коротко: "Нет".
На уточнение относительно заявлений словацкого премьера, в частности его комментариев для президента РФ Владимира Путина и других, в ЕК отметили, что "не комментируют комментарии".
Встреча Путина и Фицо в Китае
Напомним, сегодня 2 сентября словацкий премьер-министр Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимир Путиным в Китае, где тот находится с четырехдневным визитом.
Во время встречи с главой Кремля Фицо заявил, что Братислава "очень жестко" реагирует на украинские атаки на нефтепровод "Дружба".
Он утверждает, что "поднимет этот вопрос" на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде.
Стоит заметить, что Фицо - единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.