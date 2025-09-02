Еврокомиссия отреагировала на заявления Фицо для Путина: не представляет ЕС в Китае

Европейская комиссия отреагировала на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Китай. В Брюсселе заявили, что он не представляет Европейский Союз в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время ежедневного брифинга представителей Еврокомиссии журналисты спросили, может ли Фицо выступать от имени ЕС. Представитель ответил коротко: "Нет". На уточнение относительно заявлений словацкого премьера, в частности его комментариев для президента РФ Владимира Путина и других, в ЕК отметили, что "не комментируют комментарии".