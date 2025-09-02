ua en ru
Єврокомісія відреагувала на заяви Фіцо для Путіна: не представляє ЄС у Китаї

Вівторок 02 вересня 2025 15:02
UA EN RU
Єврокомісія відреагувала на заяви Фіцо для Путіна: не представляє ЄС у Китаї Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та очільник Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Європейська комісія відреагувала на візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Китаю. У Брюсселі заявили, що він не представляє Європейський Союз у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час щоденного брифінгу представників Єврокомісії журналісти запитали, чи може Фіцо виступати від імені ЄС. Речник відповів коротко: "Ні".

На уточнення щодо заяв словацького прем'єра, зокрема його коментарів для президента РФ Володимира Путіна та інших, у ЄК зазначили, що "не коментують коментарі".

Зустріч Путіна та Фіцо у Китаї

Нагадаємо, сьогодні 2 вересня словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимир Путіним у Китаї, де той перебуває з чотириденним візитом.

Під час зустрічі з очільником Кремля Фіцо заявив, що Братислава "дуже жорстко" реагує на українські атаки на нафтопровід "Дружба".

Він стверджує, що "порушить це питання" на майбутній зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді.

Варто зауважити, що Фіцо - єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.

Єврокомісія Китай Роберт Фіцо
