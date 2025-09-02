Єврокомісія відреагувала на заяви Фіцо для Путіна: не представляє ЄС у Китаї

Європейська комісія відреагувала на візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Китаю. У Брюсселі заявили, що він не представляє Європейський Союз у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час щоденного брифінгу представників Єврокомісії журналісти запитали, чи може Фіцо виступати від імені ЄС. Речник відповів коротко: "Ні". На уточнення щодо заяв словацького прем'єра, зокрема його коментарів для президента РФ Володимира Путіна та інших, у ЄК зазначили, що "не коментують коментарі".