Еврокомиссия отложит введение постоянного запрета импорта российской нефти

Европейская комиссия отложила представление законодательного предложения по постоянному запрету импорта российской нефти, которое ранее планировали обнародовать 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам представителя ЕС, инициатива не отменена и будет представлена позже. Причиной переноса называют "текущие геополитические события".
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности войны между США, Израилем и Ираном, мировые рынки нефти испытывают серьезные колебания. По данным Международного энергетического агентства, эти события вызвали одно из крупнейших в истории нарушений поставок, что ведет к росту цен.
В то же время в Брюсселе отметили, что в перспективе ЕС намерен полностью отказаться от российской нефти до конца 2027 года. Соответствующий закон должен закрепить этот запрет даже в случае возможной отмены санкций в будущем.
Сейчас импорт российской нефти в Евросоюзе сохраняется только в отдельных странах, в частности в Венгрии и Словакии.
Напомним, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В то же время 13 марта стало известно, что США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам дипломатического источника, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.
Подобную позицию высказал и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Россия может получить до 10 млрд долларов для продолжения боевых действий.