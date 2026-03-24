Еврокомиссия отложит введение постоянного запрета импорта российской нефти

По словам представителя ЕС, инициатива не отменена и будет представлена позже. Причиной переноса называют "текущие геополитические события".

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности войны между США, Израилем и Ираном, мировые рынки нефти испытывают серьезные колебания. По данным Международного энергетического агентства, эти события вызвали одно из крупнейших в истории нарушений поставок, что ведет к росту цен.

В то же время в Брюсселе отметили, что в перспективе ЕС намерен полностью отказаться от российской нефти до конца 2027 года. Соответствующий закон должен закрепить этот запрет даже в случае возможной отмены санкций в будущем.

Сейчас импорт российской нефти в Евросоюзе сохраняется только в отдельных странах, в частности в Венгрии и Словакии.