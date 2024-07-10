Украина получит транш из активов РФ в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы, - Умеров

Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Сегодня Умеров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

"Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию прибыли из замороженных активов РФ. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, являющуюся частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины", - отметил министр.

По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5-3 млрд евро ежегодно.

Первый транш в размере 1,4-1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года.

ЕС и Украина договорились, что первый транш будет израсходован по трем направлениям:

боеприпасы;

средства ПВО;

поддержка украинских изготовителей.

"Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Эти решения являются чрезвычайно важными для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей", - добавил Умеров.