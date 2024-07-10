ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получит транш из активов РФ в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы, - Умеров

Среда 10 июля 2024 21:50
UA EN RU
Украина получит транш из активов РФ в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Сегодня Умеров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

"Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию прибыли из замороженных активов РФ. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, являющуюся частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины", - отметил министр.

По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5-3 млрд евро ежегодно.

Первый транш в размере 1,4-1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года.

ЕС и Украина договорились, что первый транш будет израсходован по трем направлениям:

  • боеприпасы;
  • средства ПВО;
  • поддержка украинских изготовителей.

"Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Эти решения являются чрезвычайно важными для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей", - добавил Умеров.

Кредит для Украины на 50 млрд долларов

Напомним, недавно в Евросоюзе одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.

США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.

Ранее сообщалось, что Украина уже летом этого года может получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Жозеп Боррель Рустем Умеров
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине