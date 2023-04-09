Еврокомиссия проведет конференцию по поводу украинских детей, которых похитила Россия

Европейская комиссия планирует запустить новую инициативу, направленную на возвращение детей, похищенных Россией из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Напомним, в незаконной депортации украинских детей в РФ.
Вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил скольким детям Россия незаконно вывезла из Украины.
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