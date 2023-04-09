Єврокомісія проведе конференцію щодо українських дітей, яких викрала Росія

Європейська комісія планує запустити нову ініціативу, що буде спрямована на повернення дітей, викрадених Росією з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нагадаємо, му незаконній депортації українських дітей до РФ.
Вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив скількох дітей Росія незаконно вивезла з України.
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