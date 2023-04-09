Еврокомиссия проведет конференцию по поводу украинских детей, которых похитила Россия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В заявлении сегодня комиссия заявила, что для запуска инициативы она организует конференцию с Польшей.

"Тысячи детей были похищены Россией... Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину (российскому диктатору - ред.) Международным уголовным судом", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора и его уполномоченного по правам ребенка по обвинению в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил скольким детям Россия незаконно вывезла из Украины.

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