Еврокомиссия проведет конференцию по поводу украинских детей, которых похитила Россия
Европейская комиссия планирует запустить новую инициативу, направленную на возвращение детей, похищенных Россией из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В заявлении сегодня комиссия заявила, что для запуска инициативы она организует конференцию с Польшей.
"Тысячи детей были похищены Россией... Это военное преступление оправдывает ордер на арест, выданный Владимиру Путину (российскому диктатору - ред.) Международным уголовным судом", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора и его уполномоченного по правам ребенка по обвинению в незаконной депортации украинских детей в РФ.
Вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил скольким детям Россия незаконно вывезла из Украины.
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