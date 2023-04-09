Єврокомісія проведе конференцію щодо українських дітей, яких викрала Росія

Європейська комісія планує запустити нову ініціативу, що буде спрямована на повернення дітей, викрадених Росією з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У сьогоднішній заяві комісія заявила, що для запуску ініціативи вона організує конференцію з Польщею.

"Тисячі дітей були викрадені Росією... Цей воєнний злочин виправдовує ордер на арешт, виданий Володимиру Путіну (російському диктатору - ред.) Міжнародним кримінальним судом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, м инулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора та його уповноваженого з прав дитини за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей до РФ.

Вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив скількох дітей Росія незаконно вивезла з України.

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