Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС, - Reuters

По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.

Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.

Государства Восточной Европы одобрили это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.

Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.

"Мы предлагаем "Европейскую стену из дронов", точнее "Европейскую инициативу по защите от дронов" - как сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты", - сказал он.