Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС, - Reuters

Еврокомиссия предлагает расширить инициативу под названием "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя брошенными, сообщили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.
Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.
Государства Восточной Европы одобрили это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.
Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.
"Мы предлагаем "Европейскую стену из дронов", точнее "Европейскую инициативу по защите от дронов" - как сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты", - сказал он.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно предложила создать "стену дронов" для защиты от российских беспилотников.
В Евросоюзе утверждают, что члены ЕС должны оперативно расширить свою систему защиты от беспилотников с учетом недавних нарушений воздушного пространства нескольких стран. Поэтому в ЕС поддержали такую инициативу.
На днях семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов". К тому же президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".
При этом инициатива по созданию так называемой "стены дронов" для защиты восточного фланга ЕС получила политическую поддержку, но одновременно столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта.