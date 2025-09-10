Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля после удара ЦАХАЛ по Дохе

Это решение сегодня озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европейским парламентом на фоне вчерашнего удара ЦАХАЛ по Дохе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это решение стало "реакцией на гуманитарный кризис в Газе" и на "использование голода как оружия войны".

Она отметила, что приостановление финансовой поддержки не коснется сотрудничества с израильским гражданским обществом и мемориалом Яд Вашем.

Кроме финансовых мер, Еврокомиссия анонсировала санкции против "экстремистских министров" и "насильственных поселенцев" в Израиле. Также частично приостанавливается торговое соглашение между ЕС и Израилем.

Для реализации этих мер нужна поддержка большинства стран-членов ЕС. Обсуждения продолжаются, и окончательное решение еще не принято.