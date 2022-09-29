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Еврокомиссия подала в суд на Мальту из-за "золотых паспортов"

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Мальта, Четверг 29 сентября 2022 17:24
Еврокомиссия подала в суд на Мальту из-за "золотых паспортов" Фото: Еврокомиссия подала в суд на Мальту из-за "золотых паспортов" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение обратиться в суд ЕС с иском в отношении Мальты из-за схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. ЕК полагает, что выдача так называемого "золотого паспорта" в обмен на определенный размер инвестиций без какой-либо предварительной связи с государством-членом противоречит договору о ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

ЕК с октября 2020 года неоднократно обращалась к Мальте с требованием прекратить программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции. После нападения РФ на Украину Мальта прекратила действие программы для граждан Беларуси и России, но не свернула ее.

В апреле этого года Мальте было направлено мотивированное заключение Еврокомиссии. Ответ страны не удовлетворил ЕК.

"Ответ Мальты не дает удовлетворительного ответа на озабоченность, высказанную Комиссией. Мальта - единственное оставшееся государство-член, в котором действует такая схема", - говорится в сообщении

Ранее Брюссель добился отмены подобных схем от Кипра и Болгарии.

Суд ЕС может обязать Мальту отменить "золотые паспорта" под угрозой финансовых санкций.

В чем суть схемы?

Как говорится на сайте ЕК, схемы получения гражданства инвестора позволяют лицу получить новое гражданство на основе заранее определенных платежей или инвестиций и при отсутствии подлинной связи со страной, например, долгосрочного проживания.

Эти схемы отличаются от схем пребывания инвесторов (или «золотых виз»), которые позволяют гражданам третьих стран при соблюдении определенных условий получать вид на жительство для проживания в стране ЕС.

Как подчеркивается в заявлении, оба типа схем "сопряжены с серьезными рисками, в частности, с точки зрения безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции".

Как сообщалось, ранее Европейская комиссия дала Мальте два месяца на устранение озабоченности по поводу ее схемы "золотого паспорта". В противном случае Мальте грозит судебное разбирательство.

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