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ЕС опубликовал решение о введении лимита цен на российскую нефть

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Брюссель, Воскресенье 04 декабря 2022 05:51
ЕС опубликовал решение о введении лимита цен на российскую нефть Фото: ЕС опубликовал решение о введении лимита цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Решение Евросоюза об ограничении стоимости нефти из России опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.

Допускается оказание услуг судам, перевозящим энергоноситель, если цена нефти не превышает 60 долларов за баррель.

"Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", - говорится в документе.

Допускается перевозка нефти транзитом через Россию выше установленного потолка, если она произведена не в РФ и не принадлежит людям и компаниям из РФ. Ограничение стоимости нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля. В середине января 2023 года будет обсуждаться пересмотр предельной цены на российскую нефть. В документе ЕС говорится, что она должна быть минимум на 5% ниже рыночной.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

Также мы писали, что Венгрию освободили от введения предельной цены на российскую нефть.

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