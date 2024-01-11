Еврокомиссия может в конце февраля оценить прогресс реформ Украины для вступления в ЕС, - СМИ

Он уточнил, что оценка Брюсселем прогресса реформ будет касаться Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, как было "отмечено в ноябрьском отчете о расширении" Евросоюза.

По данным корреспондента, в ЕК планируется дать оценку прогрессу реформ 27 февраля.

Впрочем, Джозвяк отмечает, что этот срок "далек от определенного", и может быть и другая дата.

Еврокомиссия планирует оценить прогресс евроинтеграционных реформ в Украине (фото: скрин twitter.com/RikardJozwiak)

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Напомним, Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Европейского совета, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Орбан покинул зал заседаний и не блокировал решение Евросовета. Пойти на такой поступок заставил его канцлер Германии Олаф Шольц.

Отметим, что Венгрия может заблокировать переговоры, поскольку они якобы смогут нанести "ущерб" Будапешту. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о намерении наложить вето на вступление Украины в ЕС на более позднем этапе процесса.

Детальнее о том, что такое переговоры о вступлении в ЕС и когда они начнутся, - читайте в материале РБК-Украина.