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Єврокомісія може наприкінці лютого оцінити прогрес реформ України для вступу в ЄС, - ЗМІ

Фото: у Єврокомісії планують дати оцінку прогресу реформ в Україні для переговорів про вступ до ЄС (flick.com/libereurope)
Автор: Володимир Костирін

Європейська комісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України у проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу в альянс. Від цього залежатиме початок переговорів щодо майбутнього членства країни в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

Він уточнив, що оцінювання Брюсселем прогресу реформ стосуватиметься України, Молдови та Боснії і Герцеговини, як було "зазначено в листопадовому звіті про розширення" Євросоюзу.

За даними кореспондента, у ЄК планують надати оцінку прогресу реформ 27 лютого.

Втім Джозвяк зауважує, що цей строк "далекий від визначеного", і може бути й інша дата.

Єврокомісія планує оцінити прогрес євроінтеграційних реформ в Україні (фото: скрін twitter.com/RikardJozwiak)

Переговори України про вступ до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

14 грудня у Брюсселі відбувся саміт Європейської ради, під час якого лідери країн-членів спільноти схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови в ЄС. Під час голосування прем'єр Угорщини Орбан залишив залу засідань і не блокував рішення Євроради. Піти на такий вчинок його змусив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначимо, що Угорщина може заблокувати переговори, оскільки вони нібито зможуть завдати "збитків" Будапешту. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив про намір накласти вето на вступ України до ЄС на більш пізньому етапі процесу.

Детальніше про те, що таке переговори про вступ в ЄС та коли вони розпочнуться, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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