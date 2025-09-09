Еврокомиссия готова к ограничениям против Израиля, но есть нюанс, - Каллас

Еврокомиссия готова приостановить торговые отношения и заморозить исследовательское сотрудничество с Израилем. Но такие меры не поддерживают власти некоторых стран ЕС.
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Наши варианты дальнейших действий ясны и остаются на столе, но государства-члены расходятся во мнениях, как заставить израильское правительство изменить курс. Мы не можем двигаться как Союз, пока страны-члены не придут к единому мнению о том, что делать", - отметила Каллас.
По ее словам, в блоке уже подготовили перечень возможных мер давления на израильское правительство. Среди них - предложение о прекращении торговых связей и приостановке участия страны в исследовательском и инновационном фонде Horizon. Но пока среди стран ЕС нет единства в том, что должно стать следующим шагом.
"Есть и некоторые позитивные изменения: с 10 июля по 1 сентября в Сектор Газа вошло 2904 грузовика (с помощью - ред.), тогда как с марта по июль не заехал ни один… Я считаю, что мы должны продолжать дипломатические усилия с Израилем, ведь мы не сможем продвинуться, если не будем вести диалог", - добавила глава дипломатии ЕС.
Напомним, по состоянию на сейчас израильские войска готовятся к штурму города Газа.
Вчера, 8 сентября, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильские войска уничтожили за два дня 50 "башен террора" в Секторе Газа.
При этом он добавил, что это только начало масштабной наземной операции, которую запланировал Израиль.