В ЕС отреагировали на решение Венгрии по ограничению помощи для украинских беженцев

Она отметила, что Еврокомиссия знает об этом постановлении Венгрии, однако его содержание будет тщательно изучать.

"Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС: мы едины в обеспечении защиты всем спасающимся от путинских бомб", - подчеркнула Гиппер.

Представитель Еврокомиссии добавила, что ЕС делает все возможное для поддержки украинцев и будет в дальнейшем обеспечивать защиту украинских граждан "столько, сколько это будет нужно".

Она также напомнила, что временная защита, предоставляемая ЕС украинским беженцам, включает доступ к проживанию, рынку труда, жилья, социального обеспечения, медицинской и другой помощи во всех странах-членах ЕС.

Гиппер объяснила, что Венгрия только ввела новое постановление о прекращении социальных выплат некоторым украинским беженцам в действие. Именно поэтому Еврокомиссии нужно время для ее анализа, выяснения подробностей и изучения последствий. Для этого ведомство планирует связаться с венгерскими властями.

Украинские беженцы в Венгрии

С 21 августа в Венгрии вступили в силу изменения в законодательство о поддержке украинских беженцев. Социальные выплаты и другую помощь будут теперь оказывать только украинцам, которые спасались из регионов, где непосредственно велись боевые действия.

Необходимо отметить, что отношение венгерских властей как к Украине, так и к украинским беженцам довольно не однозначное. Известно, что премьер-министр Виктор Орбан так или иначе продолжает поддерживать осужденные в ЕС нарративы Кремля. Его позиция поддерживается в правительстве. К примеру, глава венгерского МИДа Петер Сийярто защитил идею выдачи "национальных карт" для белорусов и россиян и ослабление для них правил въезда в страну.

Когда в ЕС раскритиковали такое решение, Будапешт начал угрожать переправлять всех появляющихся на ее границе беженцев мигрантов прямо в Брюссель. Мол, страна это может сделать, если не сможет разрешить спор с Европейским Союзом по поводу санкций за свою политику предоставления убежища.