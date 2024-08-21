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В Венгрии ужесточили правила для украинских беженцев: детали

Венгрия, Будапешт, Среда 21 августа 2024 17:28
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В Венгрии ужесточили правила для украинских беженцев: детали Фото: Украинские беженцы в Венгрии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Венгрии с 21 августа вступили в силу изменения в законодательство, касающеся размещения украинских беженцев. Поддержку будут оказывать только украинцам из регионов Украины, подвергшихся влиянию войны.

Из-за этого тысячи беженцев могут остаться без крыши над головой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Новое постановление правительства предусматривает, что на субсидированное государством жилье смогут рассчитывать беженцы только из тех регионов Украины, которые подверглись влиянию войны.

В настоящее время в этот список входят 13 регионов: Киевская область и Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области и Крым. Каждый месяц список будет обновляться.

Поскольку с 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, под угрозой выселения оказались несколько тысяч украинцев. Альтернативные варианты размещения правительство не будет предоставлять.

В УВКБ ООН отметили, что из-за изменения закона около 2000-3000 беженцев потеряют доступ к субсидированному жилью.

"Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поиске альтернативного жилья из-за нехватки финансов, а также из-за нежелания собственников предоставлять в аренду жилье", - заявили в организации.

Согласно новым правилам, право на государственную поддержку, включающую бесплатное жилье и базовую месячную выплату, будут иметь только украинцы, которые в последнее время официально проживали в Украине на территории, непосредственно пострадавшей от боевых действий.

Временной защитой в Венгрии пользуется около 31 тысячи человек из Украины.

Напомним, мы писали, кто будет иметь право на бесплатное жилье в Венгрии после смены правил.

Также мы сообщали, что в столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев до 30 сентября 2024 года.

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