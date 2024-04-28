Евродепутат о резолюции ЕП о "выборах Путина": Могла быть более жесткой и ясной

По его словам, принятая ЕП резолюция на этой неделе, когда "выборы" в РФ были названы фарсом - является важной, но недостаточно "жесткой и ясной".

"Резолюция могла быть и более жесткой, ясной и сконцентрированной. Чего мы не сделали? Мы назвали выборы и их результаты нелегитимными, но мы не назвали царя нелегитимным", - отметил евродепутат.

Ауштрявичюс считает, что причиной этого могла стать нехватка "политической воли сказать эту правду в глаза".

"Сказать, что "царь голый", что царь самозванец, что царь просто все сфальсифицировал и так далее", - сказал он.

Евродепутат указывает на то, что фальсификация результатов псевдо-выборов в РФ ведет к выводу, что "тот, кто по этой процедуре пришел к власти, должен быть нелегитимным, но этого не произошло".

"Я очень сожалею об этом. Моим коллегам, которые вели переговоры по этой резолюции, пожалуй, не хватило определенной силы воли или даже консенсуса... Само по себе признание этих выборов нелегитимными - это серьезная попытка правильно определить ситуацию в РФ, которая, я надеюсь, сможет позже привести к признанию Путина "лжепрезидентом"", - резюмировал Ауштрявичюс.

Резолюция ЕН о "выборах Путина" в России

Напомним, Европарламент 25 марта призвал мировое сообщество и политикум признать "выборы" президента в РФ нелегитимными. Причиной тому стал тот факт, что россияне проводили эти "выборы" в марте на оккупированных территориях Украины. А внутри РФ процесс "выборов" не был свободен или справедливый.

В частности, в Европарламенте была принята соответствующая резолюция.

Добавим, Украина ранее заявляла, что так называемые"выборы" в оккупации незаконны и не будут иметь никаких правовых оснований.

Детальнее о результатах "выборов Путина", реакции мира и о том, к чему стоит готовиться Украине, - читайте в материале РБК-Украина.