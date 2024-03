Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине

При подготовке материала использовались: данные российского Центризбиркома, заявления движения в защиту прав избирателей "Голос", Владимира Путина, публикации Politico, Financial Times, Spiegel, The New York Times, комментарии экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

Содержание

Зачем Путину рекордные цифры на "выборах"

На предыдущих выборах в 2018 году Путин победил с результатом 76,69%. Вчерашние экзит-полы предрекали ему еще более убедительную победу, и данные Центральной избирательной комиссии РФ подтверждают это. На утро 18 марта после обработки 99,75% протоколов были объявлены следующие итоги:

Владимир Путин - 87,29%

Николай Харитонов (КПРФ) - 4,30%

Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,84%

Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,21%

Окончательные итоги подведут 21 марта, но уже очевидно, что конкуренты Путина в сумме набирают меньше 12%. Даванков, которого называли кандидатом с антивоенной повесткой, победил на некоторых зарубежных участках, например, в Праге (59,89%), Варшаве (51,01%), Гааге (56,88%), Вильнюсе (39,22%), Хайфе (40,82%) и Ереване (49,85%). На большинстве других заграничных участках россияне проголосовали за Путина.

Кроме того, ЦИК отчитался о рекордной явке, которая с учетом дистанционного электронного голосования в трети регионов составила 77,44%. Показатель близок к тому, к которому, как писали оппозиционные СМИ, стремились в Кремле.

Несмотря на ожидаемо высокий уровень поддержки Путина, организаторы выборов побоялись открыто и честно провести процедуры голосования и подсчета. Было сделано все возможное, чтобы ограничить наблюдение, отмечают в движении в защиту прав избирателей "Голос". В заявлении также говорится, что госаппарат включился в пропаганду, принуждение и контроль над избирателями. Апофеозом стал последний день, 17 марта, когда в некоторых регионах силовики контролировали волеизъявление людей, наказывали за "неправильные" надписи в бюллетене или и даже требовали раскрыть тайну голосования. Ничего подобного в таких масштабах раньше не происходило на выборах в России.

Фото: Владимир Путин набирает более 87% голосов (Getty Images)

Не обошлось и без задержаний. По данным "ОВД-Инфо", за 17 марта только на избирательных участках были задержаны 86 человек. Более чем в 20 регионах зафиксированы попытки поджога помещений для голосования либо массовой порчи бюллетеней с помощью чернил или зеленки. За порчу бюллетеней в урнах задержаны 22 человека, за попытки пожогов - 10, еще два человека бросили на участки петарду и дымовую шашку.

Ряд западных СМИ отмечает, что по цифрам "поддержки" Путин превзошел белорусского коллегу Александра Лукашенко (якобы 80,1% в 2020 году) и приблизился к диктатурам стран Центральной Азии. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что нынешняя форма правления в РФ больше подходит под определение деспотии и представляет собой абсолютистский тип власти, близкий к азиатской узурпации.

"Зачем ему рекордная поддержка? Все очень просто: нужно показать, что россияне абсолютно и бесповоротно поддерживают путинский курс и что якобы все в восторге от так называемой "специальной военной операции" в Украине. Продемонстрировать, что "отечество сплотилось". На самом деле это говорит о неуверенности. Надувные рейтинги, радость Путина результатам - это попытка выдать желаемое за действительное, показать, что общество одобряет, что страна якобы движется в правильном направлении", - объяснил он РБК-Украина.

Как на выборы реагируют в мире и кто уже поздравил Путина

Еще до объявления официальных результатов Кремль начал получать поздравления от лидеров стран Латинской Америки, Азии и постсоветского пространства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал победу Путина "ошеломляющей", президент Боливии Луис Арсе - "сокрушительной", лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил о "триумфе", а президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил надежду на укрепление связей с РФ.

Поздравительную телеграмму направил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о поддержке политического курса России, а председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что РФ при Путине "сможет добиться еще больших успехов в развитии". Иранский президент Ибрахим Раиси отметил необходимость расширения отношений Москвы и Тегерана.

Из лидеров постсоветских стран Путина поздравили Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан) и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Российские СМИ со ссылкой на главу союза староверов Леонида Севостьянова пишут, что тот передал в Кремль послание с поздравлением от Папы Римского Франциска. Пресс-служба Ватикана не публиковала официальное заявление на этот счет.

Фото: Путин ожидаемо получает поздравления от сателитов и партнеров из Глобального Юга, Запад пока заявил, что не признает выборы на оккупированных территориях (Getty Images)

В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил выборы на оккупированных территориях Украины. В заявлении постоянного представительства Украины при ООН говорится, что голосование в оккупации в общей сложности осудили более 50 стран. Среди них помимо стран-участниц ЕС, Британии, США и Канады, - Чили, Аргентина, Коста-Рика, Израиль, Либерия, Южная Корея, Япония и Уругвай. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз выступит с отдельным заявлением.

Отметим, еще в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель с сарказмом "поздравил" Путина.

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся сегодня выборах. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - написал он в Twitter.

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Путин украл еще одни выборы, но Украину ему не украсть. А чтобы остановить "вора и диктатора", Лондон и союзники будут работать над усилением коллективной поддержки Украины. Украинский президент Владимир Зеленский назвал выборы в России имитацией. По его словам, Путин просто заболел властью, делает все, чтобы править пожизненно, и "нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть".

"Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - отметил он.

По состоянию на вечер 18 марта цивилизованный мир все еще игнорирует "выборы Путина". Молчат даже лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан, хотя они были единственными главами европейских стран, кому российский диктатор посылал новогодние телеграммы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что заявлений от многих лидеров нет потому, что нелегитимный президент России провел нелегитимные выборы.

"Почему? Потому что Российской Федерации не существует в тех границах, в которых они рисуют себя на картах. Путин нелегитимен даже не потому, что за него в этом году голосовали люди на оккупированных территориях Украины. А с того самого дня, когда первый бюллетень с галочкой напротив его фамилии был брошен в урну в Крыму в 2018 году", - отметил он в беседе с изданием.

Сценарии на будущее. Что ждет Россию на пятом сроке Путина

Выборы 2024 года стали еще большей фикцией, чем предыдущие, поскольку реальные соперники Путина в изгнании, под стражей или мертвы, пишет Financial Times. Как говорится в редакционной статье, "пятый срок Путина представляет угрозу для Европы и мира", а единственным фактором, который помешает ему продлиться на шестой, будет поражение в российско-украинской войне.

The Economist обращает внимание на накопленное недовольство действующей властью в России. Единичные случаи протеста не могут повлиять на результат, но влияют на восприятие легитимности Путина в глазах многих россиян, в том числе чиновников. Издание не исключает, что инциденты с зеленкой и "коктейлями Молотова" на участках могут стать предлогом для новых репрессий.

Немецкий журнал Spiegel полагает, что Путин после выборов может чувствовать себя политически уязвимым. Отметим, на ночной пресс-конференции он цинично комментировал смерть оппозиционера Алексея Навального, впервые за много лет назвав его по фамилии.

"Он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", - сказал Путин, добавив, что якобы был согласен освободить Навального в обмен на людей, которые находятся в местах лишения свободы на Западе.

Фото: Путин после "выборов" может развернуть репрессии в полную силу (Getty Images)

Spiegel подчеркивает, что Путин не смог бы отпраздновать победу более демонстративно, поэтому не исключено, что после выборов репрессивная машина будет запущена на полную мощность. Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что репрессии в России будут только усиливаться. А Мусиенко в свою очередь не знает, куда еще жестче, с учетом, что оппозиция и так разгромлена.

"Разве что решат вернуть смертную казнь и будут устраивать показательные расстрелы "предателей" и так далее", - отметил он.

Еще один частый спутник авторитарных выборов - подкуп лояльности избирателей. Например, известно, что при Хосни Мубараке в Египте в год выборов увеличивались бюджетные расходы и доходы населения. Как оказалось, это типичная модель поведения доя Путина, который только в феврале поручил повысить зарплаты медикам и работникам системы образования. Как правило, после выборов российские власти становятся более скупыми на обещания. Возникает вопрос, как справиться уже взятыми обязательствами. Судя по всему, в Кремле рассчитывают привлечь средства за счет повышения налогов. СМИ пишут, что за все это заплатят россияне с доходами выше 1 млн рублей в год (около 11 000 долларов).

Наконец, после выборов российских чиновников ждут перестановки. Вероятно, не стоит рассчитывать на появление большого количества новых лиц, так как в течение последних лет Путин предпочитал не "темных лошадок", а хорошо знакомых управленцев. Однако вчера он намекнул, что намерен активнее привлекать участников войны против Украины.

"Мне пришла в голову простая мысль, которую я пытаюсь сейчас организовать. Из числа этих ребят, которые себя не жалеют, в интересах родины воюют, потери несут, увечья получают, нужно формировать будущий управленческий корпус", - заявил он.

Формирование новой элиты из "ветеранов" может говорить о том, что Россия в долгосрочной перспективе собирается жить исключительно войной. Хотя там уже давно нет ничего более приоритетного, считает Мусиенко.

"Путин просто показывает, что если россияне хотят сделать карьеру во власти, пойти на госслужбу, в ФСБ и так далее, им нужно пройти "СВО". Плюс это заигрывание с мобилизованными, попытка показать, что о них якобы помнят, поскольку настроения в армии разные. Есть деморализованные, есть те, кто не понимают, для чего продолжать войну. Поэтому нужно пропагандой поднимать моральный дух", - добавил он.

На днях Politico опубликовало пять сценариев - от наименее до наиболее вероятного - насчет того, что может ждать Россию на пятом сроке Путина:

"Цветы демократии" . Недовольство на фоне войны против Украины и ухудшение экономической ситуации может спровоцировать смену власти по образцу "бархатных революций" в Восточной Европе 1989 года. Вероятность оценивается в 5-10%.

. Недовольство на фоне войны против Украины и ухудшение экономической ситуации может спровоцировать смену власти по образцу "бархатных революций" в Восточной Европе 1989 года. Вероятность оценивается в 5-10%. Распад России . Начало такое же, но вместо демократических трансформаций начинаются национальные конфликты. Российскую Федерацию охватывает хаос, гражданская война или локальные конфликты с последующим распадом. Вероятность - 10-15%.

. Начало такое же, но вместо демократических трансформаций начинаются национальные конфликты. Российскую Федерацию охватывает хаос, гражданская война или локальные конфликты с последующим распадом. Вероятность - 10-15%. Подъем националистов . Правые радикальные силы, разочарованные провалом в Украине, могут сделать то, что не удалось "вагнеровцам" в июне 2023 года или заговорщикам ГКЧП в августе 1991 года. Относительно небольшая группа мятежников может устроить переворот и захватить власть, вероятность оценивается в 15-20%.

. Правые радикальные силы, разочарованные провалом в Украине, могут сделать то, что не удалось "вагнеровцам" в июне 2023 года или заговорщикам ГКЧП в августе 1991 года. Относительно небольшая группа мятежников может устроить переворот и захватить власть, вероятность оценивается в 15-20%. Технократическая перезагрузка . Окружение Путина может устроить мягкое отстранение, как было с Никитой Хрущевым в 1964 году. По своей сути правящий режим останется таким же, но президента заменят другой фигурой. Вероятно, преемники пойдут на уступки Западу, возложив вину на войну непосредственно на Путина. Вероятность - 20-25%.

. Окружение Путина может устроить мягкое отстранение, как было с Никитой Хрущевым в 1964 году. По своей сути правящий режим останется таким же, но президента заменят другой фигурой. Вероятно, преемники пойдут на уступки Западу, возложив вину на войну непосредственно на Путина. Вероятность - 20-25%. "Да здравствует президент Путин". Похоже, у 71-летнего диктатора нет таких проблем со здоровьем, которые могут привести к скоропостижной смерти. Поэтому окончательно устранив оппозицию и потенциальных мятежников из правого лагеря, у него весьма высокие шансы править как минимум до 2030 года. Вероятность - 45-50%.

Александр Коваленко не согласен с концепцией распада Российской Федерации.

"Что может произойти, так это "феодализация". Что я имею в виду? То, что Россия превратится в такие феодальные наделы, которыми будут управлять местные олигархические структуры на уровне федеральных округов или что-то в этом роде. Еще нет уверенности в том, что Путин сможет отбыть президентский срок до конца, так как для него все может случиться в самом негативном сценарии. Но распада не будет, будет раздел России. Это самый вероятный сценарий", - сказал он.

Угрозы Путина, будет ли мобилизация в РФ и к чему готовиться Украине

Путин использует свой пятый срок в том числе для продолжения войны против Украины, пишет The New York Times. Как отмечает издание, сама кампания была организована войной: он согласился" баллотироваться по просьбе одного из главарей так называемой "ДНР", а символом выборов стала бело-сине-красная буква V, которая наряду с Z используется для обозначения поддержки российской агрессии.

Да и в целом война останется организующим принципом для Кремля. В обращении к нации в феврале он заявил, что Россия якобы способна добиваться военных целей, одновременно инвестируя в экономику, инфраструктуру и долгосрочные проекты. Накануне он сказал, что россияне "вынуждены создавать будущее для страны с оружием в руках", поэтому главным приоритетом будет "выполнение задач в рамках военной операции" и укрепление армии.

Фото: сразу после выборов Путин начал угрожать третьей мировой войной и наступлением на Харьков (Getty Images)

Говоря о возможном столкновении с НАТО, он отметил, что "все возможно в этом мире". При этом в случае полномасштабного конфликта России и НАТО, по его словам, мир будет в шаге от третьей мировой войны, но "вряд ли в этом кто-то заинтересован".

Что касается Украины, то Путин повторил, что якобы выступает за мирные переговоры "не только потому, что у противника заканчиваются патроны". Хотя до этого в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву назвал смешным вступать в переговоры из-за того, что Украина испытывает проблемы с получением западной военной помощи. Вчера он добавил, что ему еще предстоит подумать, с кем договариваться о мире.

Однако "мирная риторика" не мешает ему угрожать наступлением на Харьков. Реагируя на рейды РДК, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" и отвечая на вопрос о захвате Харьковской области, чтобы "обеспечить безопасность" Белгородской, он заговорил о создании санитарной зоны. Здесь стоит отметить, что это не военная терминология, и, скорее всего, речь идет о демилитаризованной зоне, чтобы прекратить удары по объектам на территории РФ.

"После выборов относительно намерений Москвы концептуально ничего не меняется. Путин вышел к прессе и повторил то, что говорил раньше. Значительно удобнее рассказывать о "санитарных зонах", чем объяснять, как так получилось, что российская ПВО не справляется с угрозами и только за последнее время были прилеты на 13 нефтеперерабатывающих заводах. Глобальная задача остается прежней - уничтожение украинской государственности. В той или иной степени, по его мнению, это можно контролировать "санитарной зоной", поэтому он ее и придумал", - отметил Александр Мусиенко.

Реализовать такие планы у России не получится, считает Коваленко.

"На данном этапе нет. Они могут только террористические атаки совершать, а не полноценно захватывать большие территории. На Харьков им не хватит сил и средств, даже после мобилизации", - подчеркнул эксперт.

Что касается мобилизации, то как пишет CNN, огромные потери при захвате Авдеевки и более мелких населенных пунктов, скорее всего, могут вынудить Кремль провести масштабную кампанию. В украинской военной разведке говорят, что мобилизация в России не прекращалась и идет непрерывно.

"И да, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается, - ред.) их активизация. Может быть, они (мобилизационные меры, - ред.) могут нести более открытый характер, и это правда", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как полагает Коваленко, мобилизация в России будет проведена обязательно. По его оценкам, набрать в оккупационную армию могут как минимум до 0,5 млн человек. Мусиенко отмечает, что пока трудно сказать, насколько крупной будет мобилизация.

"Для восполнения потерь могут провести ограниченную. То есть призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт. Но могут решиться и на больше. У них озвучивали 300 тысяч за два месяца, я в это не верю. Набрать, обучить и вооружить за такой срок они не успеют", - рассказал он в беседе с изданием.

Ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации. Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украине не получила более мощную поддержку от Запада.

"Второй сценарий - настоящая масштабная мобилизация под кампанию на осень-зиму. В таком случае могу сказать, что и мы усилимся и будем мощнее чем сейчас. Думаю, россияне и сами это учитывают", - добавил эксперт.