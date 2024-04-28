Євродепутат про резолюцію ЄП щодо "виборів Путіна": Могла бути більш жорсткою і ясною

За його словами, ухвалена ЄП резолюція цього тижня, коли "вибори" в РФ були названі фарсом - є важливою, але недостатньо "жорсткою та ясною".

"Резолюція могла бути і більш жорсткою, ясною та сконцентрованою. Чого ми не зробили? Ми визнали вибори та їх результати нелегітимними, але ми не визнали царя нелегітимним", - зазначив євродепутат.

Ауштрявічюс вважає, що причиною цього міг стати брак "політичної волі сказати цю правду в очі".

"Сказати, що "цар голий", що цар самозванець, що цар просто все сфальсифікував і так далі", - сказав він.

Євродепутат вказує на те, що фальсифікація результатів псевдо-виборів у РФ веде до висновку, що" той, хто по цій процедурі прийшов до влади, має бути нелегітимним, але цього не сталось".

"Я дуже жалкую про це. Моїм колегам, які вели перемовини щодо цієї резолюції, мабуть, забракувало певної сили волі або навіть консенсусу... Саме по собі визнання цих виборів нелегітимними - це серйозна спроба правильно визначити ситуацію в РФ, яка, я сподіваюсь, зможе пізніше призвести до визнання Путіна "лжепрезидентом"", - резюмував Ауштрявічюс.

Резолюція ЄП щодо "виборів Путіна" в Росії

Нагадаємо, Європарламент 25 березня закликав світову спільноту та політикум визнати "вибори" президента в РФ нелегітимними. Причиною цього став той факт, що росіяни проводили ці "вибори" у березні на окупованих територіях України. А всередині РФ процес "виборів" не був вільним чи справедливим.

Зокрема, в Європарламенті ухвалили відповідну резолюцію.

Додамо, Україна раніше заявляла, що так звані "вибори" в окупації є незаконними та не матимуть жодних правових підстав.

Детальніше про результати "виборів Путіна", реакцію світу та про те, до чого варто готуватися Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.