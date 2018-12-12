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Євродепутат обіцяє продовжити боротьбу за звільнення Сенцова

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 20:45
Євродепутат обіцяє продовжити боротьбу за звільнення Сенцова
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Гармс відзначила, що своїм голодуванням Олег Сенцов ризикував власним життям заради свободи понад 60 українських політв'язнів

Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс привітала лауреата премії імені Сахарова Олега Сенцова і пообіцяла продовжувати боротьбу за його звільнення. Про це вона заявила після вручення в Європарламенті у Страсбурзі премії сестрі українського режисера Наталії Каплан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Гармс відзначила, що своїм голодуванням Олег Сенцов ризикував власним життям заради свободи понад 60 українських політв'язнів, утримуваних Кремлем.

"Європейський парламент показує, що ми підтримуємо Олега Сенцова, і ми обіцяємо продовжувати боротися за його і всіх українських політичних в'язнів", - зазначила Хармс.

Нагадаємо, голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію ім. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі Наталії Каплан.

Раніше сестра українського режисера, політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан під час офіційної церемонії вручення премії Сахарова закликала євродепутатів не забувати жодного політв'язня Кремля.

Каплан закликала європейських політиків не забувати жодного імені українських заручників Путіна і використовувати нагородження Сенцова премією Сахарова як інструмент підтримки кожного з них.

Сестра Сенцова отримала за нього премію Сахарова Сестра Сенцова подякувала Європарламенту від його імені
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