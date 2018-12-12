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Евродепутат обещает продолжить борьбу за освобождение Сенцова

Новости » Общество    12.12.2018 - 20:45
Евродепутат обещает продолжить борьбу за освобождение Сенцова
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Хармс отметила, что своей голодовкой Олег Сенцов рисковал собственной жизнью ради свободы более 60 украинских политзаключенных

Евродепутат от Германии Ребекка Гармс поздравила лауреата премии имени Сахарова Олега Сенцова и пообещала продолжать борьбу за его освобождение. Об этом она заявила после вручения в Европарламенте в Страсбурге премии сестре украинского режиссера Натальи Каплан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Хармс отметила, что своей голодовкой Олег Сенцов рисковал собственной жизнью ради свободы более 60 украинских политзаключенных, удерживаемых Кремлем.

"Европейский парламент показывает, что мы поддерживаем Олега Сенцова, и мы обещаем продолжать бороться за его и всех украинских политических заключенных", - отметила Хармс.

Напомним, председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре Натальи Каплан.

Ранее сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан во время официальной церемонии вручения премии Сахарова призвала евродепутатов не забывать политзаключенных Кремля.

Каплан призвала европейских политиков не забывать ни одного имени украинских заложников Путина и использовать награждение Сенцова премией Сахарова как инструмент поддержки каждого из них.

Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от его имени
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