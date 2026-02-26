Почему некоторые страны-члены ЕС не спешат внедрять евро. Комментарий НБУ

Из 11 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), присоединившихся к ЕС после 2004 года, на евро перешли только семь. Зато крупнейшие экономики этого региона до сих пор не планируют входить в зону евро, если Румыния имеет проблемы с фискальной дисциплиной, то для Польши, Чехии и Венгрии – это сознательный выбор.

Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина .

"Как эти страны смогли сохранить собственные валюты, несмотря на формальное выполнение ряда критериев присоединения к зоне евро в отдельные периоды, например в 2016 году? Чтобы ввести евро, страна должна по крайней мере два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II) без значительных отклонений курса национальной валюты от евро. Поскольку вступление в ERM II является добровольным, страна может сама выбирать время подачи заявки на участие в этом механизме", - пишет заместитель Председателя НБУ.

Он отметил, что простое объяснение, почему некоторые страны Центральной и Восточной Европы не спешат переходить на евро - это позиция большинства населения, которое хочет пользоваться собственной валютой. Это подтверждают социологические опросы: среди поляков и чехов доминирует желание сохранить собственную национальную валюту.

В то же время есть и прагматические макроэкономические аспекты: желание сохранить независимую монетарную политику и плавающий обменный курс как механизм противодействия экономическим шокам, что особенно важно в условиях конвергенции (приближение экономических реалий страны к уровню экономического развития ЕС).

Владимир Лепушинский пояснил, что с присоединением к зоне евро страна фактически передает на аутсорс свою монетарную политику Европейскому центральному банку, занимая место за столом переговоров о дальнейшей судьбе евро.

"Сейчас для стран Центральной и Восточной Европы вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро кажутся ограниченными, а вот риски - существенными", - подытожил он.