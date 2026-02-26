Почему некоторые страны-члены ЕС не спешат внедрять евро. Комментарий НБУ
Из 11 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), присоединившихся к ЕС после 2004 года, на евро перешли только семь. Зато крупнейшие экономики этого региона до сих пор не планируют входить в зону евро, если Румыния имеет проблемы с фискальной дисциплиной, то для Польши, Чехии и Венгрии – это сознательный выбор.
Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина.
"Как эти страны смогли сохранить собственные валюты, несмотря на формальное выполнение ряда критериев присоединения к зоне евро в отдельные периоды, например в 2016 году? Чтобы ввести евро, страна должна по крайней мере два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II) без значительных отклонений курса национальной валюты от евро. Поскольку вступление в ERM II является добровольным, страна может сама выбирать время подачи заявки на участие в этом механизме", - пишет заместитель Председателя НБУ.
Он отметил, что простое объяснение, почему некоторые страны Центральной и Восточной Европы не спешат переходить на евро - это позиция большинства населения, которое хочет пользоваться собственной валютой. Это подтверждают социологические опросы: среди поляков и чехов доминирует желание сохранить собственную национальную валюту.
В то же время есть и прагматические макроэкономические аспекты: желание сохранить независимую монетарную политику и плавающий обменный курс как механизм противодействия экономическим шокам, что особенно важно в условиях конвергенции (приближение экономических реалий страны к уровню экономического развития ЕС).
Владимир Лепушинский пояснил, что с присоединением к зоне евро страна фактически передает на аутсорс свою монетарную политику Европейскому центральному банку, занимая место за столом переговоров о дальнейшей судьбе евро.
"Сейчас для стран Центральной и Восточной Европы вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро кажутся ограниченными, а вот риски - существенными", - подытожил он.
Напомним, в интервью РБК-Украина заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что Украина хотела бы в 2027 году получить политическое решение о вступлении нашей страны в состав ЕС. Он напомнил, что Украина относится к группе стран, которые согласно отчету Еврокомиссии, выполняют необходимые для вступления критерии.
Вступление в ЕС также является одним из 20 пунктов мирного плана, который был наработан украинской и американской стороной и в конце декабря представлен Владимиром Зеленским.
24 февраля во время посещения Киева глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС пока не определить четкую дату вступления Украины. Она подчеркнула, что интеграция в ЕС - это процесс, который базируется на заслугах, поэтому скорость вступления зависит от страны-кандидата.