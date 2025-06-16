Евро взлетел до максимума за 4 года: есть ли угроза доллару
Финансовая архитектура еврозоны еще далека от уровня США. Поэтому евро не может претендовать на замену доллара в качестве мировой резервной валюты в ближайшей перспективе.
Об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
За последние три месяца евро вырос на 11% по отношению к доллару, достигнув в 12 июня самого высокого уровня за почти четыре года - 1,1632 доллара.
Помимо того, что укрепление евро нанесет экспортерам еще один удар в дополнение к американским тарифам, оно может еще больше снизить цены на импорт.
Однако де Гиндос заявил, что обменный курс не был волатильным, а его укрепление не было быстрым. По его мнению, эти факторы является двумя ключевыми показателями.
"Я думаю, что обменный курс евро на уровне 1,15 доллара не станет большим препятствием", - сказал де Гиндос, бывший министр экономики Испании и старейший член правления ЕЦБ.
Резервная валюта?
Де Гиндос резко охладил пыл разговоров о том, что евро вскоре может бросить вызов статусу доллара как доминирующей мировой валюты.
Еврозоне по-прежнему не хватает необходимой финансовой архитектуры или оборонных возможностей, чтобы стать реальным конкурентом, и это также ограничит ее достижения.
"По моему мнению, роль доллара США как резервной валюты в краткосрочной перспективе не будет поставлена под сомнение", - заявил де Гиндос.
На доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов по состоянию на конец 2024 года. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше, чем десятилетие назад, доля евро не увеличилась с примерно 20%. Вместо этого выиграли менее крупные валюты.
Де Гиндос добавил, что, хотя чрезмерные государственные расходы и нестабильная политика в США поставили под сомнение устойчивость долга и статус доллара, в надежности Федеральной резервной системы США сомнений нет.
Он сказал, что ЕЦБ убежден, что недавно возобновленная поддержка доллара со стороны ФРС останется в силе, и что золотые резервы, хранящиеся некоторыми центральными банками блока в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, настолько надежны, что даже идея их перемещения в условиях текущих политических потрясений не возникла.
Роль евро
Напомним, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что наступает "глобальный момент евро" - то есть возможность усиления роли единой европейской валюты как альтернативного резервного актива на фоне геополитических и экономических сдвигов.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в роли глобальной резервной валюты. По его словам, хотя конкуренты доллара, понемногу будут ослаблять эту его роль, ни одна из альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.