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Сможет ли евро подвинуть доллар с первого места: Лагард назвала три условия

Украина, Четверг 19 июня 2025 13:01
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Сможет ли евро подвинуть доллар с первого места: Лагард назвала три условия Фото: Кристин Лагард (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доллар остается главной резервной валютой в мире. Чтобы эта роль перешла к евро, нужно выполнение трех предпосылок.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их выступление во время конференции НБУ в Киеве, которая транслируется на Youtube.

Как отметила Лагард, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет примерно 20%. "Это вторая крупнейшая резервная валюта в мире", - сказала она

По ее словам, также важным является золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.

"Основной резервной валютой является доллар. Его роль со временем немного уменьшается, уже 58% резервов. Будущее покажет, но я не думаю, что эта ситуация изменится очень быстро", - сказала председатель ЕЦБ.

Три фактора

Лагард вспомнила свою недавнюю речь в Берлине, в которой она изложила три предпосылки для того, чтобы евро стал главной резервной валютой.

"Их есть три. Первый - геополитические, вторые - экономические, третьи правовые", - сказала она.

По ее словам, на геополитическом фронте страна, которая претендует на такую роль, должна продемонстрировать, что она является торговым партнером. В Европе есть 72 договора с партнерами, это 40% международной торговли. "Достаточно ли это, надо ли больше, есть ли у нас четкая стратегия?" - сказала она.

Кроме того, на этом фронте нужна надежность и способность себя защищать, и в этом плане страны, в частности, Германия, делают шаги, сообщила она.

"Второй элемент, который является необходимым, это экономическая мощь. И вам нужно быть территорией, которая привлекательна для инвестиций. Вам нужна надежная фискальная политика, но вы также нужны привлекать капитал", - рассказала председатель ЕЦБ.

Лагард призвала к реформам финансового сектора ЕС, чтобы иметь возможность привлекать капитал.

"Третий компонент - это доверие, уверенность, которую имеют экономические агенты относительно евро", - сказала она. По ее словам необходимо выполнять правила международного валютного порядка. "Если мы подписываем контракт, этот контракт должен выполняться, и это должно поддерживаться нашими судами", - добавила она. Лагард

"Это три столпа, которые будут необходимы для любой валюты, чтобы надеяться на законных условиях стать резервной валютой", - констатировала она.

Напомним, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что наступает "глобальный момент евро" - то есть возможность усиления роли единой европейской валюты как альтернативного резервного актива на фоне геополитических и экономических сдвигов.

Однако вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что финансовая архитектура еврозоны еще далека от уровня США, поэтому евро не может претендовать на замену доллара как мировой резервной валюты в ближайшей перспективе.

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