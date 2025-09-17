Евро подскочил к доллару до максимума за четыре года: в чем причина

Евро обновил четырехлетний максимум против доллара. Рост интереса к хеджированию инвестиций стал одной из причин ослабления американской валюты.

Доллар остается под давлением в среду, 17 сентября. Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине валют торговых партнеров, вырос на 0,1%. Это произошло после падения на 0,7% днем ранее, до минимальных уровней с начала июля.

Евро опустился на 0,1% и составил 1,1857 доллара после роста до 1,1867 доллара во вторник - максимума с сентября 2021 года.

Ставка и заявления Пауэлла

ФРС, как ожидается, снизит ключевую ставку на четверть процента - до диапазона 4,00%-4,25%. Главным событием станет пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла, где будут даны оценки будущей политики.

"Рынки фактически бросают вызов ФРС, ожидая сверхмягких сигналов", - отметил стратег Pepperstone Дилин Ву. "Большой вопрос в том, сможет ли Пауэлл оправдать ожидания или же рынок ждет краткосрочная встряска в позициях по доллару и золоту".

Рост активности по хеджированию

Как отмечает Financial Times, иностранные инвесторы в американские активы начали активно страховать свои вложения от рисков, связанных с долларом. По данным Deutsche Bank, впервые за четыре года объем хеджированных инвестиций в облигации и акции США превысил объем без хеджирования.

Ситуация резко изменилась после победы Дональда Трампа на выборах. "Иностранцы могут возвращаться к покупке активов США, но они не хотят долларового риска", - отметил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос. По его словам, инвесторы избавляются от долларовой экспозиции с беспрецедентной скоростью.

Рост активности по хеджированию стал одной из причин падения доллара более чем на 10% к корзине мировых валют в этом году

Оценки аналитиков и стратегов

"Доллар будет основным пострадавшим от падения институционального доверия", - считает старший стратег Pictet Asset Management Арун Саи. В JPMorgan также отмечают рост интереса к хеджированию на фоне слабых экономических данных США. "Это не момент продать Америку. Это момент захеджировать доллар", - заявила со-глава отдела валютных стратегий банка Мира Чандан.

Согласно опросу Bank of America, в сентябре 38% управляющих фондов планировали увеличить валютное хеджирование против ослабления доллара, тогда как только 2% хотели защититься от его укрепления.

Долгосрочные тенденции

Ранее иностранные инвестиции в американские акции способствовали укреплению доллара. Но в этом году эта связь разорвалась из-за опасений относительно экономики США и курса политики Трампа. Индекс S&P 500 вырос на 12% в долларах, но оказался на 2% ниже в евро.

Инструменты хеджирования

Хеджирование обычно осуществляется через валютные деривативы, например форвардные контракты, которые фиксируют курс в будущем. Падение ставок в США сделало такие инструменты дешевле.

"Многие не хотели тратить столько на хеджирование доллара", - отметил Кит Джакес, главный валютный стратег Société Générale. Однако, по его словам, рынок уже близок к переломному моменту.

В Goldman Sachs считают, что снижение стоимости хеджирования привлечет больше азиатских инвесторов, что усилит давление на доллар.