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Евро бьет рекорды за 9 лет, а доллар падает после новых тарифов Трампа

Фото: курс евро показал рекордный рост за 9 лет (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Евро вырос более чем на 2% против доллара в четверг, 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причина таких значительных колебаний курса - в новых тарифах, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о более жестких, чем ожидалось, пошлинах для торговых партнеров США, пишет издание.

Они также бросились к безопасным активам, таким как иена и швейцарский франк, поскольку доллар ослаб до шестимесячного минимума против этих валют.

Зато евро укрепился на 2,2% до шестимесячного максимума в 1,1021 доллара. Это стало его крупнейшим внутридневным ростом с декабря 2015 года. Доллар ослаб на 1,8% по отношению к японской иене (до 146,65) и на 2,25% по отношению к швейцарскому франку (до 0,8618).

И иена, и франк достигли шестимесячного максимума по отношению к доллару.

Британский фунт также вырос на 1,3% до 1,3178.

Издание добавляет, что объявление пошлин США всколыхнуло рынки: мировые фондовые индексы упали, а инвесторы поспешили перевести средства в облигации и золото. Все из-за опасений, что масштабный торговый конфликт может спровоцировать резкое глобальное экономическое замедление и ускорить инфляцию.

Кризис доверия к американскому доллару

Deutsche Bank в четверг предупредил о риске кризиса доверия к доллару США, отметив, что значительные изменения в потоках капитала могут перевесить фундаментальные факторы валютного рынка. Это сделает валютные колебания хаотичными.

Инвесторы также обеспокоены тем, что некоторые торговые партнеры США могут ответить собственными мерами, что приведет к росту цен.

Новые тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.

Кроме этого, Трамп подписал еще один указ, которым ввел в США режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса.

Больше подробностей - в новом материале РБК-Украина "Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам".

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