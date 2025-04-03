Евро бьет рекорды за 9 лет, а доллар падает после новых тарифов Трампа

Евро вырос более чем на 2% против доллара в четверг, 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причина таких значительных колебаний курса - в новых тарифах, которые ввел президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о более жестких, чем ожидалось, пошлинах для торговых партнеров США, пишет издание.
Они также бросились к безопасным активам, таким как иена и швейцарский франк, поскольку доллар ослаб до шестимесячного минимума против этих валют.
Зато евро укрепился на 2,2% до шестимесячного максимума в 1,1021 доллара. Это стало его крупнейшим внутридневным ростом с декабря 2015 года. Доллар ослаб на 1,8% по отношению к японской иене (до 146,65) и на 2,25% по отношению к швейцарскому франку (до 0,8618).
И иена, и франк достигли шестимесячного максимума по отношению к доллару.
Британский фунт также вырос на 1,3% до 1,3178.
Издание добавляет, что объявление пошлин США всколыхнуло рынки: мировые фондовые индексы упали, а инвесторы поспешили перевести средства в облигации и золото. Все из-за опасений, что масштабный торговый конфликт может спровоцировать резкое глобальное экономическое замедление и ускорить инфляцию.
Deutsche Bank в четверг предупредил о риске кризиса доверия к доллару США, отметив, что значительные изменения в потоках капитала могут перевесить фундаментальные факторы валютного рынка. Это сделает валютные колебания хаотичными.
Инвесторы также обеспокоены тем, что некоторые торговые партнеры США могут ответить собственными мерами, что приведет к росту цен.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.
Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.
Кроме этого, Трамп подписал еще один указ, которым ввел в США режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса.
Больше подробностей - в новом материале РБК-Украина "Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам".
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