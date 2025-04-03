Евро бьет рекорды за 9 лет, а доллар падает после новых тарифов Трампа

Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о более жестких, чем ожидалось, пошлинах для торговых партнеров США, пишет издание.

Они также бросились к безопасным активам, таким как иена и швейцарский франк, поскольку доллар ослаб до шестимесячного минимума против этих валют.

Зато евро укрепился на 2,2% до шестимесячного максимума в 1,1021 доллара. Это стало его крупнейшим внутридневным ростом с декабря 2015 года. Доллар ослаб на 1,8% по отношению к японской иене (до 146,65) и на 2,25% по отношению к швейцарскому франку (до 0,8618).

И иена, и франк достигли шестимесячного максимума по отношению к доллару.

Британский фунт также вырос на 1,3% до 1,3178.

Издание добавляет, что объявление пошлин США всколыхнуло рынки: мировые фондовые индексы упали, а инвесторы поспешили перевести средства в облигации и золото. Все из-за опасений, что масштабный торговый конфликт может спровоцировать резкое глобальное экономическое замедление и ускорить инфляцию.

Кризис доверия к американскому доллару

Deutsche Bank в четверг предупредил о риске кризиса доверия к доллару США, отметив, что значительные изменения в потоках капитала могут перевесить фундаментальные факторы валютного рынка. Это сделает валютные колебания хаотичными.

Инвесторы также обеспокоены тем, что некоторые торговые партнеры США могут ответить собственными мерами, что приведет к росту цен.