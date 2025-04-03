Євро б'є рекорди за 9 років, а долар падає після нових тарифів Трампа

Інвестори відмовляються від долара після того, як Трамп оголосив про жорсткіші, ніж очікувалося, мита для торгових партнерів США, пише видання.

Вони також кинулися до безпечних активів, таких як єна та швейцарський франк, оскільки долар ослаб до шестимісячного мінімуму проти цих валют.

Натомість євро зміцнився на 2,2% до шестимісячного максимуму в 1,1021 долара. Це стало його найбільшим внутрішньоденним зростанням із грудня 2015 року. Долар ослаб на 1,8% щодо японської єни (до 146,65) та на 2,25% щодо швейцарського франка (до 0,8618).

І єна, і франк досягли шестимісячного максимуму щодо долара.

Британський фунт також зріс на 1,3% до 1,3178.

Видання додає, що оголошення мит США сколихнуло ринки: світові фондові індекси впали, а інвестори поспішили перевести кошти в облігації та золото. Все через побоювання, що масштабний торговий конфлікт може спровокувати різке глобальне економічне уповільнення та прискорити інфляцію.

Криза довіри до американського долара

Deutsche Bank у четвер попередив про ризик кризи довіри до долара США, зазначивши, що значні зміни в потоках капіталу можуть переважити фундаментальні чинники валютного ринку. Це зробить валютні коливання хаотичними.

Інвестори також стурбовані тим, що деякі торгові партнери США можуть відповісти власними заходами, що призведе до зростання цін.