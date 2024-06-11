Евро-2024: Украина попала в топ-5 самых молодых сборных турнира

Национальная команда Украины попала в пятерку самых молодых сборных по среднему возрасту футболистов на чемпионате Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kicker .

Средний возраст "сине-желтых" – 26,87 лет. По этому показателю команда Сергея Реброва оказалась на 4-й строчке в импровизированном рейтинге сборных на Евро-2024.

Наверху списка обосноалась сборная Чехии. Средний возраст "львов" – 25,74 года. Дополнили тройку самых молодых Турция (26,24 лет) и Англия (26,55). В свою очередь самой опытной на турнире стала сборная Шотландии (28,79 лет).

Самыми молодыми исполнителями сборной Украины стали защитник Илья Забарный и полузащитник Георгий Судаков. Обоим исполнится 22 в первый день осени. Тем временем наиболее возрастные в составе "сине-желтых" – 30-летний вратарь Георгий Бущан, 31-летний хавбек Руслан Малиновский, 33-летний центрхав Сергей Сидорчук, 34-летний полузащитник Тарас Степаненко и его ровесник Андрей Ярмоленко.

Статус самого молодого футболиста Евро-2024 прогнозированно достался Ламину Ямалу из Испании. Вингеру "Барселоны" только в предпоследний день чемпионата стукнет 17 лет. Впрочем, за плечами вундеркинда уже 7 поединков за "Фурию Роху" (2 мяча).

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.